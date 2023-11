Sedici anni dal delitto, ma ancora non è finita

Sedici anni. Sedici lunghi anni dalla morte di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa nella villetta di Via della Pergola mentre era in Erasmus a Perugia. Sedici anni e ancora se ne parla, anche perché le “vicende giudiziarie“ di un caso che scosse l’Italia intera, non sembrano destinate a esaurirsi. È di pochi giorni fa, infatti, la notizia che sarà celebrato un nuovo processo per Amanda Knox (definitivamente assolta con Raffaele Sollecito dall’accusa di aver ucciso la studentessa inglese ventunenne), che tornerà alla sbarra per rispondere delle accuse che rivolse a Patrick Lumumba. Il “delitto di Perugia“ ha cambiato il volto della città tanto che ancora se ne parla e lo si vede come una sorta di spartiacque, con un “prima“ e un “dopo“. Rudy Guede, unico condannato con omicidio in concorso, ha scontato la sua pena ed è un uomo libero.