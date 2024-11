Sebastiano tra i protagonisti della trasmissione “Nuovi Eroi“

Sebastiano Guazzeroni, sarà protagonista questa sera alle 20.35 su Rai 3, nella puntata di “Nuovi Eroi“, il format che racconta le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sebastiano pacianese doc, a soli 8 anni ha dimostrato coraggio e prontezza di fronte al malore accusato dal padre ed è riuscito ad evitare che una passeggiata nei boschi si concludesse in tragedia. Per questo motivo, Sebastiano ha ricevuto la nomina di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. Sebastiano oggi ha compiuto 9 anni e vive felicemnte a Paciano. "Una delle sue più grandi passioni – racconta il prologo della trasmissione – è esplorare la natura che lo circonda. Proprio i boschi fanno da sfondo a un gesto davvero eroico compiuto dal piccolo Sebastiano. Durante una passeggiata, suo padre Paolo accusa un malore e perde i sensi, accasciandosi a terra. Nonostante l’iniziale paura, Sebastiano capisce subito che deve intervenire e, con straordinaria lucidità, percorre molti chilometri alla ricerca di aiuto. Grazie al suo coraggio, la tragedia viene evitata. Poco tempo dopo, arriva una splendida notizia per tutta la famiglia: Sebastiano riceve la nomina di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella".