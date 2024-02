Se fossi: potenza dello sguardo. Le parole sono importanti...

Ci piace sperimentare e scrivere di svariati argomenti, ora ci siamo voluti cimentare in questa tematica per certi aspetti un po’ filosofica, ma più vicina di quanto si pensi. Abbiamo voluto suddividere il lavoro seguendo una scaletta. Differenza fra: vedere, guardare, osservare secondo il mio punto di vista.  il significato di queste parole secondo il dizionario.  Cos’è per noi lo sguardo.  Il significato della parola sguardo secondo il dizionario.  Contesti in cui possiamo usare la parola “sguardo”.  Perché lo sguardo ci aiuta ad esser più empatici.  Se fossi … e perché… Spesso, quando si parla o si scrive usiamo le parole “vedere”, “guardare” ed “osservare” come sinonimi, senza porre la giusta attenzione a quanto invece sia diverso e importante il loro significato. Ultimamente ci siamo più volte soffermati su quelle che sembrano sottigliezze, abbiamo analizzato queste parole prima secondo il nostro punto di vista, con un brainstorming, con dei testi narrativi, descrittivi e poetici e poi attraverso il dizionario. Dal nostro brainstorming è emerso che… Per noi vedere significa percepire con gli occhi, la semplice azione compiuta dal senso della vista. Pensado alla parola “guardare”, crediamo che indichi un vedere più attento, partecipato, forse quando la vista e il cuore iniziano a comunicare. Ed osservare? Non ci avevamo mai pensato, ma non è così semplice anche se è un’azione che, potremmo compiere tutti i giorni. Secondo noi si tratta di un guardare mirato, cioè che decidiamo su cosa o chi concentrare il nostro sguardo. Non è affatto semplice, perché è un’azione che richiede pazienza. Noi ci siamo interrogati più volte sulle differenze di queste parole, la nostra compagna di origine cinese ci ha rivelato che, nella sua lingua c’è un unico sostantivo che definisce queste azioni ed è “Kàn”.

Dal dizionario: dopo aver dato la nostra versione di queste tre parole, ci siamo concentrati ad analizzarle con il dizionario e abbiamo avuto ragione a dire che hanno significati diversi. Vedere indica percepire qualcosa o qualcuno con gli occhi, degli stimoli esterni attraverso gli occhi, cogliere qualcosa con la vista in maniera poco approfondita o involontaria. Guardare significa vedere con attenzione, fissando qualcosa o qualcuno. Osservare invece denota guardare con attenzione, esaminare anche con strumenti idonei, con il fine di conoscere meglio, rendersi conto di qualcosa, rilevare i particolari o formulare condizioni di varia natura.

Lo sguardo secondo noi…

Per ultimo, ma non per importanza, lo sguardo… forse il vero protagonista di questo argomento. Tutto questo infatti ha a che fare con lo sguardo, che ci aiuta, proprio perché alcune sensazioni ed emozioni delle persone si possono capire da quest’ultimo, come: la stanchezza, la felicità, la rabbia, l’allegria, provare ad immaginare cosa pensano.