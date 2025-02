Scuolabocce Pallotta "Sport e socialità. Ragazzi, questo non è un gioco per vecchi!"

Sport, inclusione e socialità: ecco gli obiettivi della “Scuolabocce Pallotta 2000“, un progetto dedicato a giovani in età scolare per avvicinarli al gioco delle bocce, inaugurato nei giorni scorsi nella struttura del quartiere. A fare gli onori di casa è stato Giorgio Arcaleni, presidente della Bocciofila Pallotta 2000, affiancato dal presidente regionale della Federazione Italiana Bocce (FIB) e dal consigliere comunale Lorenzo Mazzanti, che hanno espresso grande soddisfazione per la nascita di questa scuola, sottolineandone l’importanza nella diffusione di uno sport capace di unire generazioni e valori come il rispetto, la concentrazione e la strategia. Nel corso del pomeriggio, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino questa disciplina, guidati da istruttori federali qualificati, che hanno illustrato le regole del gioco e organizzato prove pratiche sul campo. L’entusiasmo è stato palpabile, con bambini e ragazzi che si sono cimentati con curiosità e divertimento nei primi lanci, supportati dall’incoraggiamento dei tecnici e delle famiglie presenti. Uno dei momenti più attesi è stata la dimostrazione speciale di alcuni campioni della disciplina, che hanno mostrato l’abilità e la precisione richieste in questo sport, conquistando l’attenzione e l’ammirazione del pubblico. L’incontro si è poi concluso con un momento conviviale, durante il quale tutti i partecipanti hanno potuto scambiarsi impressioni e condividere la gioia di questa nuova avventura sportiva. Le iscrizioni sono aperte: gli allenamenti si svolgeranno settimanalmente al bocciodromo del quartiere, con percorsi specifici pensati per avvicinare i più piccoli a questa disciplina in modo coinvolgente e spensierato.

Silvia Angelici