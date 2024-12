"Scuola, scongiurati tagli e accorpamenti"

Fabio Barcaioli, assessore all’Istruzione della Regione Umbria, rende noto che ieri la Giunta regionale ha proceduto ad approvare il Piano regionale dell’offerta formativa in Umbria anno scolastico 2025/2026, nonchè le proposte di dimensionamento della rete scolastica regionale che non incidono sulla riduzione del contingente di Dirigenti scolastici e Direttori per i servizi generali e amministrativi. Nella stessa seduta è stata approvata la riduzione di una sola autonomia scolastica, in luogo delle 3 previste in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, w l’aggiornamento del numero di autonomie scolastiche effettivamente attribuibili alla Regione Umbria. "Appena insediati – afferma Barcaioli – ci siamo trovati di fronte a una sfida che non potevamo ignorare: salvaguardare il futuro della scuola in Umbria. Il dimensionamento scolastico, previsto dalle misure del Governo Meloni e trascurato dalla precedente amministrazione, rischiava di infliggere un duro colpo al nostro sistema educativo, con accorpamenti forzati e tagli al personale".