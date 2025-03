Scuola Santa Lucia. Ecco 60mila euro

Ammonta a circa 59.000 euro il contributo ottenuto dal Comune per l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Santa Lucia: saranno destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico per l’edificio scolastico. La Regione Umbria, infatti, ha approvato la graduatoria di merito delle richieste presentate per il bando pubblico per il finanziamento, appunto, di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo realizzati su edifici pubblici a uso pubblico, con Bastia Umbra che h ottenuto 58.850 euro. "Esprimiamo soddisfazione per il risultato ottenuto – viene evidenziato dall’amministrazione municipale bastiola –, frutto di un attento e mirato lavoro di progettualità da parte degli Uffici comunali, che rappresenterà un incentivo concreto nella riduzione dei costi dell’energia e dell’impatto ambientale, minimizzando al contempo gli sprechi".