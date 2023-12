Scuola primaria ’Anna Frank’. Cantiere aperto a inizio 2024

Scuola di Verna, lavori ai nastri di partenza. È stato infatti firmato il contratto con l’impresa vincitrice del bando pubblico, la Li.Ri Costruzioni (di Giugliano in Campania) relativo al miglioramento sismico e all’efficientamento energetico della scuola primaria Anna Frank, per un importo di 1.320.000 euro. Il cantiere partirà all’inizio del 2024. Gli interventi di efficientamento energetico riguarderanno l’adeguamento di tutta la porzione in muratura e in cemento armato con un sistema a “cappotto“, pompe di calore ed un impianto di riscaldamento a pavimento, la sostituzione dei serramenti, il miglioramento del microclima, insieme ad altri interventi minori. Con il miglioramento sismico aumenterà la resistenza della struttura grazie all’installazione di fasce in fibra di acciaio per il corpo originario in muratura; per la parte in cemento armato con l’incamiciatura di alcuni pilastri ed introducendo setti in calcestruzzo in sostituzione tamponature e tramezzi.

"L’intervento – dice l’assessore Alessandro Villarini – fa parte di una serie di lavori già avviati dal Comune che ad oggi interessano la nuova scuola dell’infanzia di Calzolaro (594 mila euro), Montecastelli (363 mila euro), la scuola primaria di Niccone (un milione di euro). Entro il 2024 partirà la costruzione del nuovo asilo nido comunale (2,5 milioni di euro), che affiancherà la scuola d’infanzia M. Monini dando luogo ad unico un polo scolastico 0-6 anni". Il sindaco Luca Carizia e l’assessore Villarini rimarcano: "L’edilizia scolastica è uno degli elementi fondanti della nostra azione amministrativa e le ingenti risorse investite lo dimostrano".

Pa.Ip.