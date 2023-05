Scuola, il nodo-disabilità Il Comune cambia marcia "Sostegno dal primo giorno"

Sono sempre più i giovani e i bambini con disabilità e disturbi del comportamento a Perugia. E per questo l’amministrazione comunale è ’costretta’ a investire un maggiori risorse per assistenza e sostegno scolastico e rivedere l’organizzazione anche per evitare che alcuni restino ’scoperti’. Prima di tutto i dati: rispetto agli 894 alunni con disabilità certificata nell’anno scolastico 2019-2020, si è passati già nel 2020-2021 a 931, nel 2021-2022 a 947 e nel 2022-2023 a 1.121. Di questi ultimi 443 necessitano del servizio di assistenza alla autonomia e comunicazione.

"Numeri – sottolinea il vice sindaco Gianluca Tuteri – che ci impongono di considerare questa come un’autentica priorità di intervento. Il compito delle Istituzioni (Comune, Usl, scuole) è di costituire una rete in grado di rispondere in maniera organica alle esigenze dei tanti ragazzi che si trovano a vivere una condizione di potenziale disagio per la quale occorre fornire risposte concrete ed immediate. In quest’ottica le procedure descritte saranno in grado di garantire l’assistenza scolastica, per gli aventi diritto, nelle tempistiche adeguate".

Per questo la Giunta comunale ha approvato le linee d’indirizzo per l’erogazione, delle risorse da destinare al servizio in questione. Il procedimento che verrà seguito, nel dettaglio, sarà il seguente: viene previsto un nuovo modello per l’invio, da parte delle scuole, dei dati degli alunni con disabilità che necessitano di assistenza scolastica, in previsione della conferma degli stessi nell’ambito dei Glo (Gruppo operativo di lavoro per l’inclusione, quale organo collegiale incardinato all’interno degli Istituto scolastici, con la presenza anche della Usl e dei genitori) che le scuole sono tenute a completare entro il 30 giugno di ogni anno; all’interno del Glo verranno formalizzate le valutazioni rilasciate dai competenti organismi designati dalla Usl Umbria 1 – Distretto del Perugino; le proposte formulate dai Glo verranno inviate al Comune al fine di poter consentire la formazione di una banca dati; alla luce dei dati così raccolti, il Comune sarà in grado di disporre le assegnazioni di ore e di approvare le liste dei beneficiari, tenendo conto del principio normativo del "ragionevole accomodamento". In tal modo, il servizio di assistenza scolastica sarà attivato per tutti i ragazzi con decorrenza dal primo giorno di scuola.