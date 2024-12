Scuola dell’infanzia paritaria apre le porte ai genitori

PANICALE La scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti“ di Tavernelle propone un open day innovativo e immersivo per le famiglie interessate a conoscere il servizio. In vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026, si offre la possibilità per i genitori, durante le giornate dell’8, del 15, del 22 e del 29 gennaio, di poter vivere una mattinata nella scuola, conoscere il personale docente, visitare aule didattiche, gli spazi della struttura e visionare il Piano triennale dell’offerta formativa (Ptof).

La scuola dell’infanzia paritaria di Tavernelle, vera e propria istituzione didattica ed educativa della Val Nestore, ha alle spalle 110 anni di storia e l’offerta della scuola si arricchisce anche di progettualità trasversali ad integrazione della programmazione, in sinergia con esperti (come per la lingua inglese) e attingendo ad importanti agenzie educative e risorse del territorio.

Durante l’anno scolastico le insegnanti, con cadenza mensile, sono disponibili a colloqui individuali su richiesta. Inoltre, sono organizzati periodicamente laboratori esperienziali con genitori e nonni dei piccoli iscritti. La scuola è aperta dalle 7.30 alle 17.30 ed è dotata di cucina interna.