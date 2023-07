Sculture "di strada" con il legno dell’ulivo

ASSISI – Da domani al 30 luglio i maestri d’arte Luca Lisot, Daniela Romagnoli, Alessandro Pretto, Chiara Gallo e Paolo Moro realizzeranno un’opera ispirata al tema "Radici dell’Uomo": la ‘sfida’ si svolge nell’ambito della seconda edizione del simposio internazionale del legno di ulivo. Sarà possibile vedere gli artisti nelle piazze e nelle vie della città dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 circa. Per cinque giorni piazze e vie del centro storico della città di Assisi si trasformeranno in un laboratorio a cielo aperto dove artisti internazionali e maestri della scultura del legno contemporanea, si dedicheranno alla realizzazione di opere con legno d’ulivo. Sarà possibile vedere gli artisti all’opera dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 circa negli spazi prescelti: piazza san Rufino, piazza santa Chiara, Via san Francesco (Palazzo Frumentario), Piazza san Francesco e piazza del Comune. Arte, ma anche natura: quest’anno, infatti, si aggiunge un’attività di trekking urbano: la mattina di domenica 30 luglio - con partenza da Santa Chiara alle 10.30 – è prevista una passeggiata organizzata per conoscere gli artisti e le opere che verranno realizzate e che resteranno in parte come patrimonio della città.