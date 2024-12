Scritture d’inverno UmbriaLibri al gran finale

Sull’onda dei sold-out e dell’altissimo gradimento delle prime due giornate, UmbriaLibri chiude oggi l’edizione ternana delle “Scritture d’inverno“ con una domenica ricca di presentazioni e incontri con scrittori e ospiti dal mondo della cultura e dell’intrattenimento. Si arriva al gran finale dopo il successo della mattinata di ieri che a Palazzo Montani Leoni ha regalato leggerezza, riflessione e pratica intellettuale con il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco che nel presentare la Rivista della Biennale ha sottolineato il valore culturale ed economico di appuntamenti come UmbriaLibri insieme al direttore artistico Angelo Mellone (foto sotto) e con Rocco Papaleo che ha presentato il nuovo libro “Perdere tempo mi viene facile” ("è una sorta di provocazione, perché il tempo prima di perderlo va trovato" ha detto) e poi in serata ha offerto al Secci lo spettacolo “A proposito di Rocco“. E nel pomeriggio applausi e tanta gente per Aldo Cazzullo, Alberto Matano, Eraldo Affinati, il conduttore Gabriele Corsi e Pierluigi Pardo.

Quanto al cartellone di oggi, dopo la colazione letteraria di UmbriaLibri alle 10 con Greta Mauro e Lorenzo Lo Basso, si comincia alla Btc con il primo appuntamento con Peppone Calabrese, conduttore di Linea Verde, che presenta “Italia in tavola“. Alle 11.45 Alessandro Ferrucci dialoga con Davide Desario e a seguire c’è “Nun fate caso ar disordine“ il libro di Federico Palmaroli, in arte Osho. Alle 16 spazio a Serena Bortone presenta “A te vicino così dolce“, alle 16.45 Aurelio Picca incontra i lettori per raccontare “La Gloria“. Alle 17.30 lo scrittore Antonio Franchini sarà ospite di Scritture d’inverno con “Il fuoco che ti porti dentro“ e alle 18.15 Antonella Boralevi racconta “L’amore può succedere“. Chiude il programma l’intervista di Angelo Mellone alla conduttrice Rai, Caterina Balivo (foto sopra).

"UmbriaLibri – dice Mellone – è una festa della cultura che non dimentica il legame originario con il mondo editoriale della regione ma lo integra con un’offerta diversificata e capace di parlare a tanti pubblici differenti". Il progetto prosegue con la sezione “Politics“ a fine gennaio a Perugia con giornalisti, esponenti politici, storici e studiosi sui temi più attuali della società, con “Love“, per San Valentino a Terni e a maggio con “Art Cafè“, di nuovo a Perugia con scrittori, critici d’arte e storici sul rapporto tra l’arte e la vita.

S.C.