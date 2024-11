Scritture d’Inverno UmbriaLibri a Terni

Andrea Delogu, Giordano Bruno Guerri, De Silva, Carofiglio, Serena Bortone, Buttafuoco, Cazzullo, Rocco Papaleo e Caterina Balivo. Sono solo alcuni dei grandi nomi in arrivo a Terni per “Scritture d’Inverno“ ultima tappa dell’anno per UmbriaLibri, la manifestazione della Regione con organizzazione di Sviluppumbria e direzione artistica di Angelo Mellone. Dopo il successo delle “Scrittura d’Autunno“ a Perugia“, si riparte con la tre giorni ternana che da venerdì 6 a domenica 8 dicembre proporrà alla Bct - Biblioteca Comunale incontri, dibattiti e spettacoli con scrittori e ospiti dal mondo della cultura e dell’intrattenimento. "E’ il punto d’arrivo del percorso intrapreso nel 2022 – dice Mellone –: una grande festa della cultura che non dimentica il legame originario con il mondo editoriale della regione ma lo integra con un’offerta diversificata per pubblici differenti".

Il cartellone è ricchissimo, tutto a ingresso libero. Nella prima giornata, da ricordare l’incontro alle 16 con Giordano Bruno Guerri e il suo ultimo libro “Benito, storia di un italiano“, seguito da Alessandro Gnocchi, in dialogo con Alessandro Campi. Tra gli ospiti Aldo Cazzullo con “Il Dio dei nostri padri“, Diego De Silva con “Titoli di coda di una vita insieme“ e Gianrico Carofiglio (nella foto) che racconta “L’orizzonte della notte“, alle 19. Finale a Palazzo Gazzoli: alle 21 reading letterario “Prima che ti svegli“ tratto dal libro di Angelo Mellone, con lo stesso Mellone e Andrea Delogu (nella foto) e alle 21.30 concerto dell’Orchestraccia. Si riparte sabato: alle 10 rassegna stampa di UmbriaLibri, alle 11 Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale, presenta alla Fondazione Carit la rivista trimestrale “La Biennale di Venezia“. A seguire Rocco Papaleo racconta “Perdere tempo mi viene facile“. Nel pomeriggio al Caffè letterario della Biblioteca sono attesi dalle 17 Alberto Matano, Eraldo Affinati, Gabriele Corsi e un incontro sullo sport, con Pierluigi Pardo. Lo spettacolo serale, alle 21 vede di nuovo Rocco Papaleo che al Secci porta in scena “A proposito di Rocco“, anche questo a ingresso gratuito.

Per la giornata finale, sono attesi la mattina Peppone Calabrese, conduttore di Linea Verde, che presenta “Italia in tavola“ poi dalle 16 Serena Bortone con il suo libro “A te vicino così dolce“, Antonio Franchini, Antonella Borallevi con “L’amore può succedere“, chiude il programma l’intervista di Angelo Mellone alla conduttrice Rai, Caterina Balivo.

L’offerta non si ferma qui. E si allarga poi a UmbriaLibri Politics che, nell’ultimo weekend di gennaio a Perugia riflette sui temi più attuali della società, UmbriaLibri Love a Terni, per San Valentino e Art Cafè, a maggio a Perugia, con due giorni dedicati all’arte e al racconto della vita degli artisti.

Sofia Coletti