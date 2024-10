Scritture d’autunno UmbriaLibri a Perugia

Philippe Forest e Irvine Welsh e poi Giancarlo De Cataldo, Fabio Volo, Luca Bianchini, Marino Bartoletti, Selvaggia Lucarelli, Antonio Moresco, Walter Siti. Sono solo alcuni dei protagonisti annunciati di UmbriaLibri che torna a Perugia con “Scritture d’autunno”, questo week-end, da venerdì a domenica. "Una festa culturale che dura l’intera giornata, un appuntamento che si sviluppa lungo un flusso d’incontri dove il pubblico potrà trovare ispirazione e lasciarsi sorprendere per un intero fine settimana" è l’obiettivo della manifestazione della Regione, con organizzazione di Sviluppumbria e direzione artistica ancora di Angelo Mellone.

Il cartellone, ricchissimo, promette appuntamenti di vasto richiamo con le novità editoriali della regioni e incontri con scrittori di grande valore. Si comincia venerdì mattina a Palazzo Graziani con un dibattito sull’editoria locale con Angelo Mellone, Andrea Di Consoli e Giovanni Francesio. Nel pomeriggio sono attesi, tra gli altri, Giancarlo De Cataldo (foto sopra) che alle 17 presenta il libro “Per questi motivi“, Luca Bianchini alle 18 con “Il cuore è uno zingaro“ e alle 18.45 Antonio Moresco con “Canto del buio e della luce“. Sabato si riparte presto, con la “Colazione con i libri“, rassegna stampa culturale di Greta Mauro e Lorenzo Lo Basso, alle 9 all’Ex Borsa Merci. Quindi le presentazioni di libri. Tra queste Cristina Stillitano con “A luglio non succede mai niente“, Andrea Caterini con “Sparring partner“, Giorgio Biferali con “Sono quasi pronto“ e Mariolina Venezia con “Rione Serra Venerdì. Imma Tataranni e le trappole del passato“. Tanti ospiti nel pomeriggio all’Auditorium San Francesco al Prato: Walter Siti con “C’era una volta il corpo“ alle 16, Fabio Volo alle 16.45 e Giancarlo De Cataldo alle 18.15 con “Il bacio del calabrone“ per chiudere con l’ospite internazionale Philippe Forest che presenta “Io resto re dei miei dolori“.

Gran finale domenica: alle 10.45 c’è Alessandro Sortino alla Galleria Nazionale per presentare “Il Dio nuovo“, seguito da Marino Bartoletti alle 11 con “La partita degli dei“ e da Marco Ferrante con “Ritorno in Puglia“ alle 12.15. Sempre in mattina a Palazzo Graziani alle 11.30 cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nazionale Opera Prima “Severino Cesari” con presentazione dei tre finalisti e proclamazione del vincitore. Il pomeriggio si va alla Sala dei Notari dove alle 16 Selvaggia Lucarelli (foto sotto) dialoga con Angelo Mellone su “L’amore non è un like“, alle 17.15 Matteo Nucci presenta “Sognava i leoni“ e alle 18 Giulia Caminito il suo nuovo romanzo “Il male che non c’è“ L’evento conclusivo di questi tre giorni di “Scritture d’autunno“ è alle 18.45 con lo scrittore scozzese di fama mondiale Irvine Welsh che racconterà “Resolution“.

Sofia Coletti