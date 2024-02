Scritture d’amore ’Umbrialibri Love’ a Terni

Dopo il successo della sezione “Politcs“, Umbrialibri si tinge di “Love“: è la nuova tre giorni dedicata alle “Scritture d’amore”, da oggi a domenica alla Biblioteca comunale (e non solo) con laboratori, spettacoli, proiezioni, naturalmente libri e perfino Sanremo. L’evento della Regione, organizzato da Sviluppumbria con direzione artistica di Angelo Mellone, si consolida come traino turistico ed evento transmediale.

Si comincia oggi alle 18 con la presentazione del volume “L’amore necessario“ di Marcello Veneziani in dialogo con Angelo Mellone. Alle 19 “L’amore intossicato“, conversazione con Giovanni Benincasa, autore del libro “Smettere di f. I deliri di un tabagista“ e Andrea di Consoli, alle 21 al Secci spettacolo “A cosa servono i Russi“ di e con Paolo Nori. Domani si riparte alle 11 con l’anteprima del docufilm “L’Uovo di Ridolfi“ al cinema Politeama, seguita, al Caffè letterario, dal laboratorio di Ilaria Gaspari su “Come si scrive una lettera d’amore“. Spazio poi al libro “Lettere a una fanciulla che non risponde“ di Davide Orecchio con Andrea Caterini. Chiude la mattinata il talk “La gelosia è sempre un classico“ con Cinzia Tani e Andrea Di Consoli.

Cinque gli appuntamenti del pomeriggio: alle 16 il libro “Mameli. Un grande romanzo storico sull’inno che fece l’Italia“ di Giulio Leoni, poi focus sugli “Amori violenti“ con il tenente colonnello Barbara Vitali e il professore Armando Piccinni. Alle 17.30 c’è il monologo di Andrea Pascale “Che si dice sull’amore“ per passare, un’ora dopo, a Umberto Broccoli e Vincenzo di Capua con le “Canzoni d’amore di Sanremo“. Annullata invece per ragioni tecniche la serata “Tutti votano Sanremo“ al Politeama.

Domenica altra giornata ricca. Si parte alle 10 con due laboratori: “Tutta l’autostima che voglio“ di Maria Sole Lancia e “Le emozioni nelle parole“ con la psicologa Flaminia Bolzan. Quindi Melissa Panarello presenta il suo libro “Storia dei miei soldi“ con Andrea Caterini, seguita alle 12.30 dall’incontro “Chi ha vinto e chi ha perso a Sanremo. E perché“ dove Federica Gentile commenta i risultati del festival, con Pierluigi Diaco e Angelo Mellone. E ancora, alle 16 Francesca Fialdini (foto sopra) presenta il libro “Nella tana del coniglio“ nell’incontro “L’amore non si mangia“. Si prosegue con “Non sempre l’amore è una cosa seria“ e com il talk “D’amore ci si ammala, d’amore si guarisce“ dove Ana Maria Sepe e Anna De Simone presentano alle 17.30 il libro “Poni le giuste basi per avere una vita affettiva appagante“. Alle 18.30 Antonio Petrocelli leggerà poesie d’amore nell’incontro “L’amore si recita“, chiusura affidata a “Il cuore, a volte, non invecchia“, con Franco Arminio (foto sotto) che racconterà i suoi ‘Canti della Gratitudine“.

S.C.