Scoperta un’officina meccanica abusiva

BETTONA - Un’officina meccanica abusiva è stata individuata dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Assisi, nell’ambito delle azioni volte al controllo economico del territorio e al contrasto dell’abusivismo commerciale. Nel corso dell’intervento i finanzieri hanno rinvenuto 12 auto e 5 motocicli in riparazione, oltre a una somma di circa 9mila euro in contante. È stata, inoltre, sequestrata una rilevante quantità di attrezzature meccaniche (tre ponti elevatori, un braccio sollevatore, un tornio, un compressore, una saldatrice, un macchinario per la ricarica dei climatizzatori, un carrello elevatore e numerosi attrezzi da lavoro per officina), a conferma che l’attività illecita era ben strutturata e svolta in maniera continuativa.

L’operazione, condotta dai finanzieri di Assisi, ha preso piede dopo una serie di sopralluoghi e appostamenti, con gli investigatori che hanno incrociato i dati raccolti con le informazioni presenti nelle banche dati del Corpo, confermando la presenza di un’attività non in regola. L’accesso all’immobile ha rivelato che l’officina operava senza i requisiti legali necessari per garantire la sicurezza di automobilisti e motociclisti. Più in particolare, è stata accertata nel corso dell’intervento delle Fiamme gialle l’assenza delle qualifiche richieste per l’esecuzione dei lavori meccanici che sono posti a garanzia della qualità degli interventi e quindi della sicurezza dei veicoli sottoposti ad intervento di manutenzione.

Questa operazione - viene sottolineato - evidenzia il costante impegno della Guardia di Finanza nella lotta all’abusivismo commerciale, un tema che ha riflessi rilevanti anche per la sicurezza stradale.