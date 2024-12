Sconti parcheggio a Perugia: Saba-Sipa e Confcommercio distribuiscono coupon

PERUGIA – Saba-Sipa, la società che gestisce i parcheggi a Perugia, ha consegnato i coupon per gli sconti nei posteggi coperti a Confcommercio, che li distribuirà ai propri associati insieme al materiale informativo.

La società invita inoltre i commercianti a ritirare i tagliandi necessari per beneficiare delle agevolazioni nel punto informativo del parcheggio di Piazza Partigiani. Sarà necessario solo compilare l'apposita modulistica e indicare i riferimenti delle proprie attività.

Nei giorni scorsi, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con Saba, ha presentato una serie di agevolazioni per rendere più conveniente e facile l'accesso ai parcheggi durante il periodo delle festività natalizie e non solo.

Le misure, già attive, sono pensate principalmente per agevolare i clienti degli esercizi commerciali, delle attività ricettive e delle attività di ristorazione del centro storico della città.