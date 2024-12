Scompare a 31 anni il calciatore Giulio Chiani. Dolore e cordoglio

NARNI Comunità sconvolta per la scomparsa di Giulio Chiani (foto di Ternanacalcio.com), 31 anni, calciatore di Narnese, Sporting Terni e Foligno, tra le altre squadre in cui ha militato, figlio di Fabrizio, giornalista che ci ha lasciato due anni fa dopo aver a lungo combattuto contro la malattia. Giulio e Fabrizio sono nipote e figlio di Giovanni, che è stato uno storico collaboratore de La Nazione. "Un’altra notizia tremenda, di quelle che tolgono il fiato – così in un post il sindaco Lorenzo Lucarelli – Un abbraccio affettuoso e sentite condoglianze a Martina, alla piccola Aurora e a mamma Manuela. Ciao caro Giulio e salutaci Fabrizio". L’amministrazione comunale ha annullato la manifestazione del “Premio all’atleta narnese 2024“ in programma oggi. Il presidente della Ternana, Stefano D’Alessandro e il club "si stringono con affetto alla famiglia Chiani per la scomparsa di Giulio". "Ha militato 4 anni nella “sua” Narnese della quale era grande tifoso, così come il papà Fabrizio. Alla mamma Manuela, alla moglie Martina e alla figlia Aurora, oltre che agli amici della Narnese,l’abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze".