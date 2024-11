"Sciopero generale, saremo tremila in piazza a protestare"

Cgil e Uil Umbria stimano che saranno tra 2mila e 3mila le persone che scenderanno in piazza in occasione dello sciopero generale indetto per questo venerdì a Terni. Lo ha detto Maurizio Molinari, segretario generale della Uil Umbria, in occasione della presentazione della manifestazione, a cui ha partecipato anche Maria Rita Paggio, segretaria generale Cgil Umbria. Le due sigle sindacali si muovono a fronte "di una finanziaria che non migliora le condizioni pesanti dove si trova il nostro paese": così Paggio, secondo cui "siamo di fronte a interventi che aumentano le diseguaglianze e non affrontano i nodi strutturali". Il segretario della Uil Molinari ha spiegato che la scelta di Terni non è casuale. "Terni è una delle città dove abbiamo un valore aggiunto incredibile, se valutiamo che Arvedi ha rimesso a posto l’acciaieria, oppure tutta la situazione della chimica che è in pericolo". Nella città dell’acciaio arriveranno pullman da Perugia, Foligno, Spoleto e Città di Castello.