Scienze della Terra. Nuovo corso di laurea interclasse

L’Università degli Studi di Perugia inaugura il corso di laurea interclasse in Scienze della Terra e dell’Ambiente (STA), gestito dal Dipartimento di Fisica e Geologia (Dipartimento di Eccellenza MUR 2023-2027) con la collaborazione del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie (Dipartimento di Eccellenza MUR 2018-2022). Oggi alle 10.30 nell’Aula F del Palazzo delle Scienze, in piazza dell’Università, avrà luogo il Welcome Day. Sarà l’occasione per presentare istituzionalmente l’offerta formativa.