Schianto tra auto e furgone. Muore a 64 anni sulla Marscianese. Anche tre feriti nell’incidente

Un uomo di 64 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale nel Perugino. Il fatto si è verificato nei pressi della località Castello delle Forme, lungo la strada Marscianese, proprio nel territorio comunale di Marsciano. Nello scontro frontale tra un furgone e un’auto, oltre all’uomo morto, che era al volante della vettura, sono rimaste ferite tre persone che erano a bordo del furgone. I feriti sono stati raggiunti in pochi attimi con l’elisoccorso, ma per il conducente della vettura non c’è stato niente da fare, è deceduto praticamente sul colpo. Le persone rimaste coinvolte e subito soccorse non sarebbero in condizioni gravi. Uno è stato portato in ospedale in codice giallo.

La strada Marscianese, già teatro in passato di numerosi incidenti e più volte al centro delle cronache per la sua elevata pericolosità, è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso prima e i rilievi poi, utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare le eventuali responsabilità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Todi e i Vigili del fuoco. Le indagini sono ancora in corso. Il drammatico conteggio delle vittime sulle strade umbre si allunga ulteriormente. Nel 2024, infatti, sono stati trentadue i decessi.