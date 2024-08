Schianto sul Perugia-Bettolle. Centauro in “codice rosso“

PERUGIA

Ad avere la peggio è stato il centauro: un motociclista cinquantenne è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso in seguito alle ferite riportate nello schianto tra la sua moto e un’auto. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 10, lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, tra le uscite di Corciano e Mantignana. L’auto e la moto si sono scontrate nella carreggiata in direzione Bettolle: la dinamica dell’incidente sarà ricostruita dagli agenti della polizia stradale che si sono occupati di tutti i rilievi del caso. Le condizioni del cinquantenne sono subito apparse piuttosto serie: avrebbe battuto con violenza la testa. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto alle cure del caso.