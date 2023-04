Schianto mortale in scooter Perde la vita ragazza di 19 anni Fatale l’impatto con un’auto

Era nata a Perugia, Martina Socciarelli, la giovane di 19 anni morta venerdì sera in un incidente stradale nella zona di Tolmezzo, in provincia di Udine. L’incidente si è verificato nei pressi di Verzegnis, lungo la ex strada provinciale 1 che porta a Sella Chianzutan, dopo l’abitato di Chiaicis. La ragazza viveva con la famiglia proprio a Verzegnis. Ex atleta, per anni aveva gareggiato per i colori della Libertas Tolmezzo.

Il padre, Giuliano, è originario di Perugia, dove la 19enne era nata, prima del trasferimento della famiglia in Friuli. Come il padre, anche la madre Giuliana è un agente della polizia penitenziaria. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 22,30 di venerdì la moto sulla quale viaggiava Martina si è scontrata con l’auto condotta da un ventenne, rimasto lievemente ferito nell’impatto. In auto un secondo passeggero anche lui rimasto lievemente ferito nello scontro. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Tolmezzo per essere medicati e sottoposti ad accertamenti ulteriori. Mentre per la ragazza non è servito il lungo tentativo di rianimarla, messo in pratica dagli operatori del 118 arrivati sul posto. Le gravissime lesioni riportate nell’impatto, però, si sono rivelate fatali per la giovane. In quello stesso tratto di strada, in questo fine settimana, si sarebbe dovuta svolgere la cronoscalata Verzegnis-Sella Chianzutan.

La manifestazione motoristica, in segno di lutto per la giovane vita spezzata, è stata rinviata per decisione degli organizzatori. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente e la sua esatta dinamica. Saranno utili a questo scopo gli accertamenti dei carabinieri e il racconto dei testimoni, a partire dagli altri due giovani coinvolti nello scontro.