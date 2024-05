Schianto fatale sul Raccordo. Cade dalla motocicletta e perde la vita a ventotto anni

Non c’è stato niente da fare: troppo gravi i traumi subiti dal giovane di ventotto anni che, nella notte tra sabato e domenica, è morto lungo il Raccordo Perugia-Bettolle. Il ragazzo, originario dell’Ecuador, viaggiava a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in corso d’accertamento ha perso il controllo della “due ruote“ ed è finito per terra. Lo schianto è avvenuto poco prima delle due lungo il Raccordo Perugia-Bettolle, all’innesto con la E45, in direzione Ponte San Giovanni. Per il 28enne un impatto violento con l’asfalto, tanto violento da non lasciargli scampo nonostante indossasse il casco. E, purtroppo, niente hanno potuto gli operatori dell’equipe medica del 118 che sono arrivati sul luogo dell’incidente e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione.

A dare l’allarme gli automobilisti che sono sopraggiunti subito dopo lo schianto e che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per rimuovere la motocicletta a bordo della quale viaggiava il ragazzo e per ripristinare le condizioni di sicurezza. Gli agenti della polizia stradale della Questura di Perugia si sono occupati di gestire il traffico e di eseguire i rilievi di routine: spetterà a loro, adesso, ricostruire con esattezza cosa sia accaduto in quei tragici istanti, cosa abbia fatto perdere al ragazzo il controllo della moto che ha poi finito per schiantarsi sull’asfalto. La salma del 28enne è ora a disposizione della magistratura: sarà il pubblico ministero di turno, con tutta probabilità già oggi, a decidere se disporre l’esame autoptico.