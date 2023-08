Schianto auto-moto Centauro trasferito in codice rosso a Perugia

Restano gravissime le condizioni di G.F., ciclista di 62 anni, di Rivotorto, rimasto coinvolto in un incidente stradale martedì mattina in pieno centro a Santa Maria degli Angeli. E ieri pomeriggio, in un altro incidente a Ospedalicchio, altri due feriti; il più grave, un giovane centauro, è stato trasportato in ‘codice rosso’ a Perugia. Riguardo all’incidente di Santa Maria degli Angeli, il ciclista è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale regionale Santa Maria della Misericordia, dove era stato trasportato, in ‘codice rosso’, con l’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi. A preoccupare i medici e tenere in apprensione i familiari e la comunità rivotortese è il violento trauma cranico riportato nella caduta: un quadro clinico delicatissimo. L’incidente intorno alle 8.30, si è verificato nella zona della rotatoria in cui confluiscono via Los Angeles, via Alcide De Gasperi e via Armando Diaz; coinvolta anche un’auto condotta da una donna. L’allarme è subito scattato con l’arrivo a sirene spiegate dell’ambulanza del 118 dell’ospedale di Assisi. A preoccupare il violento colpo alla testa con i sanitari che, vista la situazione, hanno deciso il trasporto di G.V. al Santa Maria della Misericordia per gli accertamenti del caso e stabilire gli effetti del forte trauma cranico riportato dal ciclista. Visto il quadro clinico i sanitari si sono riservati la prognosi. Gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia locale di Assisi. Informazioni utili potrebbero venire anche dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, così da avere il quadro della situazioni e delle cause dell’incidente. Sinistro che ha provocato emozione nella frazione di Assisi dove l’uomo che h riportato la peggio nel sinistro è conosciuto per essere titolare di un bar al centro del paese. E sono stati molti, nelle ore immediatamente dopo l’incidente, gli attestati di vicinanza alla famiglia, anche tramite i social, da parte della comunità rivotortese e non solo. L’incidente di ieri sera, a Ospedalicchio, lungo la 147 assisana, ha coinvolto un’auto, condotta da una donna, e una moto Yamaha all’altezza di via della Resistenza. Il centauro nella caduta ha riportato la peggio, con fratture e politraumi ed è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia. Sul posto la Polizia locale di Bastia Umbra.

Maurizio Baglioni