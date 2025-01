Schiacciato sul muro da un Suv. Grave incidente nell’autolavaggio

Schiacciato da una vettura di grandi dimensioni contro il muro. Grave incidente sul lavoro intorno alle 11 di ieri in via dell’Olio, traversa di via Campofregoso, nella zona della Questura. E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria l’addetto di un autolavaggio che si trova sotto una palazzina, rimasto schiacciato fra una vettura di un cliente, alla cui guida ci sarebbe stato un collega, e il muro dell’edificio che delimita l’attività.

L’esatta ricostruzione dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale, coordinati dalla Procura. Il ferito è un 46enne di nazionalità egiziana, addetto dell’autolavaggio. Alla guida del veicolo, un suv, ci sarebbe stato un altro addetto dell’autolavaggio che evidentemente non si è accorto della presenza del collega. Il 46enne si trovava seduto su una sedia all’esterno dell’attività, quando l’auto lo ha colpito e schiacciato contro il muro.

Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale, dove è ricoverato con ferite multiple. Accertamenti su quanto accaduto sono in corso anche da parte del personale della Usl 2 competente in materia di sicurezza sul lavoro e dei carabinieri dell’Ispettorato del lavoro. Il ferito è stato trasportato in codice rosso nel nosocomio cittadino. Tra le ipotesi della manovra del suv, il fatto che il conducente abbia potuto avere problemi con il cambio automatico di cui sarebbe dotato il mezzo.