“Scendono“ in campo le tenaglie

Spalti gremiti al Migaghelli per il big match di Eccellenza tra l’Angelana, seconda in classifica e il Sansepolcro capolista. Tutto pronto ma ecco che l’arbitro Bogo di Oristano si avvicina alle panchine insieme all’attaccante Bebeto fra lo stupore generale del pubblico che si chiede perché la gara non inizi. Il puntero senegalese ha un dito fratturato e fasciato e l’anello della mamma, che non c’è più, che non si sfila. L’arbitro se ne esce con un: "Con l’anello non giochi". La partita inizia solo dopo che l’allenatore dei portieri dell’Angelana spezza l’anello con le tenaglie. Per la cronaca, la gara si chiude sul 2-2, con il capocannoniere Bebeto che gioca una delle sue peggiori partite. All’indomani l’anello è risistemato ma la frattura resta, al dito e non solo…