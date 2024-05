Scava in giardino e trova quattro bombe a mano. Fatte brillare in una cava

Perugia, 29 maggio 2024 – Quattro bombe a mano modello Srcm 35, risalenti alla Seconda guerra mondiale, trovate a Perugia, sono state fatte brillare in sicurezza da un nucleo Cmd (Conventional Munition Disposal - Bonifica di munizionamento convenzionale) del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) dell'Esercito Italiano in concorso alla prefettura di Perugia, intervento disposto dal Comando Forze Operative Nord di Padova deputato alla gestione dei concorsi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale della Penisola, insieme ai carabinieri della stazione Fortebraccio.

Gli ordigni inesplosi erano stati rinvenuti il 14 maggio scorso da un privato cittadino, durante alcuni scavi nel giardino della propria abitazione, in zona Monteluce. L'area era stata immediatamente delimitata ed inibita dai carabinieri, in attesa dell'intervento degli artificieri specializzati. Nella mattinata di mercoledì 29 maggio, nel corso delle operazioni di bonifica, sono stati rinvenuti altri tre identici ordigni, anche questi in pessimo stato di conservazione.