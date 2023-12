Scambio di giocattoli e libri per bambini a Largo Villa Glori

TERNI Il M5S, in occasione della raccolta firme a sostegno della legge per il salario minimo, organizza l’evento ‘Giocattoli in Movimento’, da oggi a sabato dalle 15.30 alle 19.30 a Largo Villa Glori. "L’iniziativa nasce per valorizzare l’economia circolare, ridurre la produzione di plastica ed evitare che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica – spiega il M5S Terni – . L’obiettivo è anche di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di riciclo e riuso e, con l’occasione, dare una mano ai genitori a risparmiare. Una forma di solidarietà verso chi è meno fortunato, dal momento che eventuali giocattoli in più verranno messi a disposizione di associazioni ed enti che si occupano di infanzia e disagio sociale. Sarà possibile portare uno o più giocattoli o libri per bambini al gazebo di Largo Villa Glori e in cambio si potrà prendere un altro gioco a scelta. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili. I regali sono un modo per rendere i bambini protagonisti e partecipi di una festa che li riguarda in modo speciale".