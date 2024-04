Scalinata sicura Corrimano per la Vaccara: "Rientra nella normativa antincendio"

D’inverno, con i lastroni che gelano o con la pioggia che rende il marmo scivoloso, la scalinata della Vaccara è davvero a rischio caduta. Discenderla poi con i tacchi da cerimonia è roba da compromettere una caviglia se non imbrocchi il passo giusto. E allora meglio prevenire che curare. Giusto proteggere chi sale e chi scende con l’ausilio di un corrimano, anche se a dire la verità non c’è notizia di cronaca che finora abbia riferito di uno scivolone sui quei marmi percorsi nell’arco dei secoli da milioni di persone.

Ma le normative europee non ammettono sgarri. Così, sotto gli occhi increduli di diversi passanti, compresi quelli di Palmiro, il ristoratore vicino di casa di palazzo dei Priori, martelli pneumatici alla mano, sono iniziati i lavori per l’installazione di un corrimano di protezione. L’intervento rientra in un progetto finanziato dallo Stato, nell’ambito dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione antincendio della Galleria nazionale dell’Umbria. Opera che discende anche da un parere dei vigili del fuoco del 2009, per una corretta evacuazione dalla sala dei Notari. Per quanto riguarda l’aspetto estetico del manufatto, questo è stato curato dall’architetto Stefano Barcaccia del Comune, in accordo con l’architetto Vanessa Squadroni della Sovrintendenza dell’Umbria. Sul posto anche Roberta Ricci, vicepresidente dell’Assise comunale: "Ci sono voluti 700 anni per mettere in sicurezza la bellissima scalinata in travertino della Vaccara – commenta la Ricci – . Scala che permette l’accesso alla sala dei Notari del palazzo simbolo di Perugia. Sono orgogliosa di avere seguito questo intervento che era stato sollecitato da molti perugini e dai turisti, ovviamente nel rispetto del decoro e dell’estetica della piazza".

Silvia Angelici