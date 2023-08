“Sbaracco in negozio a Spoleto”: Gli sconti sono di moda

Quattro giorni di maxi saldi e sabato attività aperte fino alle 23. Torna anche a Spoleto lo Sbaracco in Negozio, l’iniziativa di Confcommercio Spoleto e Federmoda Umbria, che quest’anno durerà ben quattro giorni da oggi a domenica 3 settembre. I negozi che aderiscono all’iniziativa sono 35 e saranno riconoscibili dall’apposita locandina esposta in vetrina. "Abbiano un’offerta molto diversificata – afferma il Presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera – gli esercizi commerciali sono dislocati in varie parti del territorio; anche la periferia, come tutti gli anni, ha risposto al nostro invito, metteranno in vendita una selezione di prodotti, proposte e merceologie diverse: dall’abbigliamento alla pelletteria, calzature, prodotti per la persona e per la casa, biancheria intima e per la casa, articoli per l’ufficio e di profumeria oltre a articoli da regalo e giocattoli".

Grazie alla sinergia con Spoleto Norcia in Mtb, sabato 2 settembre ci sarà la Notte Blu dei Risparmi, con i negozi aperti fino alle 23. Tutti i negozi che aderiscono: Profumeria Mariangela, Badiali cashmere, Zucchero, Rocca dei Perugini, Five, Ercolino 1902, Boutique Maddalena, Ciliegie, Artiko, Brama, Biocrì, Centro Ottico Emmedue, L’Arca, Caballeros, Ciccio sport, Torti Luxury, Tomasini Francia Gallery, Vannesi, Bibetto, Righi, Grub Gallery, Db One, Pane e Cioccolato, Boutique Baldini, MG Monica Gobbi, Viale 64, Desideri, Ago Bianco, Scott di Paola Scota, Mavi abbigliamento, Rosella abbigliamento, Nadia casa & cucina, Argentina Mode, Verde Rosa abbigliamento e Mood Abbigliamento.