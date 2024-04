Sbandieratori: spettacolo e omaggio storico in piazza San Giovanni

GUBBIO – Gruppo sbandieratori e Festa dei Ceri sempre più insieme per portare nel mondo un patrimonio unico ed identitario fatto di valori che mettono insieme cultura, tradizione, folklore, spiritualità ed amore per il proprio Patrono S.Ubaldo. C’è tutto questo nella esibizione che il Gruppo, fondato da Giuseppe Sebastiani nel maggio 1969, attualmente guidato da Matteo Menichetti, ha offerto ieri, 25 aprile, nel solco di una apprezzata consuetudine, in una piazza San Giovanni gremita di turisti e visitatori, scelta per la prima volta per la indisponibilità di Piazza Grande. La manifestazione è stata preceduta dalla consegna al Gruppo da parte dei presidenti dell’Università dei Muratori e delle Famiglie dei Ceraioli, Giuseppe Agostinelli, Ubaldo Minelli, Patrik Salciarini e Ubaldo Gini, delle bandiere raffiguranti la Festa dei Ceri, un’idea del maestro Oscar Piattella. Colorate di giallo azzurro, nero e rosso riprenderanno vita e torneranno ad affascinare e coinvolgere. Consegna avvenuta mentre la Piazza veniva inondata dal suono del Campanone.