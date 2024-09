Sarà esodo rossoverde a Gubbio. Polverizzati in appena 48 ore i 1.175 biglietti per il settore ospiti

Tanta voglia di Fere. Per il derby di Gubbio si attendeva una buona risposta da parte dei supporter rossoverdi ed è arrivato il sold out con largo anticipo. Ieri mattina è stato venduto l’ultimo dei 1.175 biglietti per il settore ospiti del "Barbetti". "Pertanto – si legge sui canali ufficiali della Ternana Calcio – si invitano i tifosi rossoverdi sprovvisti di tagliando a non recarsi a Gubbio in quanto sarebbe impossibile accedere allo stadio". "La prevendita ha avuto grande slancio fin dalle prime battute – commenta Claudio Maggi, presidente del Centro Coordinamento Ternana Clubs – anche considerando che non c’è stata la possibilità di acquistare online e che i biglietti erano disponibili soltanto per i residenti nella provincia di Terni. Come Coordinamento abbiamo subito interpellato la Ternana Calcio per capire se ci fosse la possibilità di sbloccare la vendita relativa al settore ospiti anche per i tifosi residenti fuori provincia, cosa che poi è avvenuta. Da circa 600 biglietti venduti il primo giorno, ovvero lunedì, si è così balzati agli oltre 1.000 di martedì sera e ieri mattina c’è stato l’inevitabile sold out. Abbiamo notizie di code nelle rivendite e di tanti tifosi che sono rimasti all’asciutto". La piazza ha faticato a metabolizzare la tremenda retrocessione, ma ora sembra aver ritrovato la consueta voglia di Fere e di riscossa: "C’è stata una buona risposta al ’Liberati’ quando la rosa era da completare e anche a Pontedera. Sono certo che la risposta dei tifosi in trasferta continuerà a essere notevole, a maggior ragione se le cose dovessero andare al meglio. La piazza sembra molto soddisfatta del gruppo, che anche con gli ultimi arrivi ha assunto una caratura molto importante. Piace la linea di puntare su molte pedine di categoria e giovani promettenti. Positivo che si sia optato per avere molti calciatori di proprietà". "Ci stiamo già dando da fare per organizzare la trasferta di Perugia. Vedremo quali saranno le disposizioni, ma vogliamo eventualmente farci trovare preparati per quanto riguarda i pullman. E abbiamo già diverse idee per il 2025 – conclude Maggi –, anno del centenario della Ternana".

Augusto Austeri