Sappe: "In carcere ancora tensioni"

TERNI - Ancora tensione in carcere. "Colpa della scelleratezza di un detenuto", riferisce Fabrizio Bonino, segretario del Sappe. "Un detenuto lavorante di origine tunisina si è rifiutato di entrare in cella e ha passato la notte dormendo sopra il frigo nel corridoio della sezione “lavoranti” della media sicurezza. Una situazione di estremo disagio per l’agente di sezione che addirittura doveva vigilare due piani per la carenza di personale più volte segnalata dal Sappe". "Durante la notte – continua Bonino – un altro detenuto è stato accompagnato in infermeria per un malore e considerando che, soprattutto nei turni notturni l’intero istituto è vigilato con un esiguo numero di poliziotti, si è operato ben al di sotto dei livelli minimi di sicurezza"