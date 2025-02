Sant’Eraclio, tempo di Carnevale. Il via con libri, giochi e animazioni

FOLIGNO – Sta per entrare nel vivo la 62esima edizione del Carnevale di Sant’Eraclio. Domani alle 16 ci sarà la presentazione del libro ‘Voci dal passato - Assisi e dintorni. Poesie e storie dialettali del contado in rima libera’ di Italo Landrini (Sala della comunità "Don Luciano Raponi", ex cinema, ingresso da Via Flaminia Vecchia). Dalle 17 alle 19, giochi e animazione alle centro commerciale Piazza Umbra, a Trevi. La prima domenica di sfilate per carri allegorici e mascherate è per domenica 16 febbraio, dalle 15 (le altre si svolgeranno il 23 febbraio e il 2 marzo, sempre dalle 15). I personaggi della famiglia Addams, l’intelligenza artificiale, sanità pubblica e privata, Willy Wonka e la fabbrica del divertimento, i pirati, la rappresentazione del drago della cultura orientale sono i temi scelti dai sei cantieri che propongono i carri. Sempre domenica, dalle 15, al Castello di Palazzo Trinci, andranno in scena ‘I racconti del Castello: Il mercante dei sogni’ - spettacolo di artisti di strada a cura di Academy Circus.