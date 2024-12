Sant'Eraclio: scuola chiusa durante sciopero, intervengono i carabinieri

All'Istituto scolastico di Sant'Eraclio, durante lo sciopero generale del 29 novembre, alcuni insegnanti e personale amministrativo, pur non aderendo allo sciopero, hanno trovato la scuola chiusa. Questo ha portato all'intervento dei carabinieri per certificare la loro presenza.

La capogruppo di Forza Italia, Barbara di Nicola, ha presentato un'interrogazione per chiarire i fatti. Ha richiesto che l'assessore competente acquisisca informazioni presso le sedi opportune per verificare la veridicità e la legittimità dell'accaduto.

Il diritto allo sciopero è tutelato dalla Costituzione italiana, così come il diritto di non aderire. Se confermati, i fatti di Sant'Eraclio rappresenterebbero una lesione dei diritti dei lavoratori. Lo sciopero generale, indetto da Cgil e Uil, ha visto la partecipazione di 500mila persone in tutta Italia.