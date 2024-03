Sanità, un corso per aumentare le competenze del personale La Regione Umbria promuove un corso di formazione manageriale per il personale apicale del Servizio sanitario, finanziato dal Pnrr, per potenziare abilità manageriali e digitali necessarie per implementare progetti. Obiettivo: sviluppare competenze tecniche e professionali nel settore sanitario.