Sanità e lavori pubblici. Al vaglio del Consiglio

CITTÀ DI CASTELLO - La sanità con la situazione del servizio di pronto soccorso all’ospedale di Città di Castello, poi viabilità, lavori pubblici, manutenzione e programmazione degli eventi del teatro, ma anche l’illuminazione pubblica. Sono gli argomenti al centro del consiglio comunale che si riunisce oggi alle 17.30 nella residenza municipale di piazza Gabriotti. I lavori inizieranno con il sindaco Luca Secondi che risponderà all’interrogazione della consigliera Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) sullo stato del servizio di pronto soccorso nel presidio ospedaliero di Città di Castello. A seguire l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti replicherà, prima, al consigliere Claudio Serafini (lista civica Secondi sindaco) in merito al ripristino delle strade successivo ai lavori eseguiti da aziende private, poi, al capogruppo di FI Tommaso Campagni sull’asilo nido La Coccinella. Il sindaco Secondi prenderà di nuovo la parola per fornire le informazioni richieste dalla consigliera Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione) sui tempi di realizzazione della casa della comunità di via Vasari. Toccherà invece all’assessore alla cultura Michela Botteghi rispondere al consigliere Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) sulla manutenzione del teatro comunale degli Illuminati, delle prossime stagioni. La seduta si concluderà con l’intervento dell’assessore Carletti sull’illuminazione pubblica nel tratto della pista ciclabile di viale Europa, oggetto di una interrogazione del consigliere Valerio Mancini (Lega). I cittadini potranno seguire il consiglio comunale in diretta streaming.