Sangue sulle strade "Colpa della velocità E sulle vie riasfaltate c’è chi corre da matti"

Le statistiche Aci-Istat 2021 parlano chiaro: le due cause principali degli incidenti in Umbria sono la distrazione e l’alta velocità. Nel primo caso provocano il 17,4% degli incidenti totali, nel secondo il 14,9%. Con percentuali che in queste due circostanze sono più elevate lungo le strade extraurbane. E così i freddi numeri confermano una volta di più quanto accaduto negli ultimi due scontri mortali che si sono verificati sabato mattina e domenica all’alba, in cui hanno perso la vita una 42enne perugina, Michela Bellezza e una ragazza di soli 22 anni di Foligno, Giulia Fedele.

"Nel territorio comunale di Perugia – spiega il comandante della polizia locale del capoluogo umbro, Nicoletta Caponi – la percentuale più alta di incidenti che abbiamo rilevato nel 2022 è da attribuire al superamento dei limiti di velocità e alla velocità eccessiva: ben 333 su 1.084 (quasi il 31%) si sono verificati per questo motivo. Anche perché non è facile rilevare gli eventuali motivi di distrazione, l’onere della prova è complicato".

Di sicuro gli strumenti elettronici che possono distrarre un automobilista mentre guida sono molteplici. "Non c’è dubbio: dai telefonini ai navigatori satellitari – continua Caponi –, ormai è davvero un moltiplicarsi di elementi che possono contribuire a distrarre il conducente. Per questo la raccomandazione è quella di stare più possibili concentrati alla guida".

Ed è paradossale inoltre come alcune strade, con l’asfalto nuovo, rappresentino un motivo in più per andare ancora più forte. "Esatto – riprende il comandante – e su questo abbiamo ultimamente diversi riscontri purtroppo. Ci arrivano da qualche settimana segnalazioni su via Benucci rifatta da poco, una strada che è un lungo rettilineo dove di notte soprattutto, la velocità sale vertiginosamente: non a caso abbiamo ritrovato molti segnali divelti. Stessa cosa in via del Loggi. Una cosa è sicura anche se può sembrare banale: più si va piano meno si rischia".

E intanto si moltiplicano le richieste sulla sicurezza della strada provinciale 172 (via Alcide De Gasperi) a Corciano "che – afferma il neo consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Camicia – riconferma la sua pericolosità, nonostante fosse stata asfaltata recentemente. Sono rimasto sconcertato per la tragedia di Michele Bellezza – continua – una donna amata dalla comunità di Ellera".

"Ritengo quindi che l’amministrazione comunale corcianese e la provincia di Perugia, debbano mettere in sicurezza quella strada, adottando tutte le soluzioni idonee, compreso quella dei dissuasori di velocità.Appena sarà insediatoil Consiglio comunale di Corciano – conclude Camicia – , mi impegno a presentare un documento in cui chiederò all’amministrazione comunale di trovare le idonee soluzioni per rendere sicura quella via che continua a mietere vittime e lutti".

