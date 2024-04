Sangraf, nuovo impianto. Presentato il progetto

NARNI - Si è svolta nello stabilimento Sangraf Italy di Narni Scalo la cerimonia di avvio ufficiale dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto che fa parte del programma di sviluppo industriale del gruppo Sanergy, per la produzione di grafite per gli anodi (GAM – Graphite Anode Materials) delle batterie al litio (LIB) impiegate nei settori automotive ed energy storage. Il nuovo impianto, il cui progetto è stato presentato alla cittadinanza e alle istituzioni locali, verrà realizzato riqualificando il sito industriale, attualmente dismesso, denominato Narni 1 e interesserà un’area coperta di circa 22.000 metri quadrati. Il progetto verrà realizzato in più fasi e porterà, all’inizio 2025, a una produzione di circa 5.000 tonnellate di grafite per anodi che saliranno a 20mila tonnellate entro il 2026, e determinerà a regime a circa un raddoppio della forza lavoro oggi impiegata da Sangraf Italy nel sito di Narni. L’impianto, uno dei primi in Europa per questa tipologia di materiale, contribuirà a realizzare la filiera europea per la produzione delle batterie al litio. Filiera strategica per il piano di transizione energetica da combustibili fossili a fonti alternative e, conseguentemente, a supporto dello sviluppo della mobilità elettrica europea. In questo contesto, Sangraf Italy può contare sul sostegno finanziario e tecnologico del gruppo Sanergy (quotato alla borsa di Hong Kong, attualmente 7° posto per quota di mercato mondiale nella realizzazione di elettrodi di grafite UHP “Ultra High Performance”) che ha recentemente acquisito una partecipazione nel settore della produzione di grafite per anodi di batterie al litio in Cina, acquisendo il know how di prodotto e di processo necessari per soddisfare i requisiti delle aziende dei settori automotive e energy storage, e sostenendo il programma di sviluppo industriale del Gruppo in Italia anche in questo settore.