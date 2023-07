Sangemini Classic Su il sipario Apre l’orchestra ’La nota in più’

L’illimitatezza, la spiritualità, l’invincibilità dell’arte: arriva la XXIII edizione del Sangemini Classic, il festival culturale che apre il sipario proprio oggi e si snoda tra musica, danza e spettacolo. Direttamente da Bergamo, sul palco di piazza Duomo a Sangemini suonerà l’orchestra “La nota in più” diretta dal maestro Marco Lorenzi. La prestigiosa orchestra d’archi di musicisti con autismo e con disabilità cognitiva, nata nel 2004, ha già all’attivo oltre 90 concerti in luoghi prestigiosi e legati a importanti manifestazioni e si esibirà con gli insegnanti e gli operatori in prima assoluta nella Regione Umbria. “Oltre il limite, la pace” è il titolo di quest’anno che sintetizza il tema del superamento dei limiti del corpo e della mente, “pensato in seguito a un grave incidente – racconta la direttrice artistica Virna Liurni – per cui avrei potuto perdere l’uso delle mani e smettere di suonare per sempre”.

La XXIII edizione è dedicata quest’anno al limite, alla forza e al coraggio di coloro che riescono a “scavalcarlo, arginarlo, a viverlo come opportunità di vita”, prosegue ancora Liurni. Un programma fitto di spettacoli che continuerà fino al 12 agosto e vedrà la presenza di artisti nazionali e internazionali che si avvicenderanno sul palco di Piazza Duomo di San Gemini per la prima volta in Umbria. Dal pianoforte al circo, dalla danza classica alle acrobazie, il Sangemini Classic conferma essere un unicum dell’estate umbra, all’insegna della contaminazione e dell’intrattenimento culturale. La XXIII edizione del Sangemini Classic è organizzata grazie ai contributi e i patrocini della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, di Regione Umbria, Comune di Terni, Comune di San Gemini, Camera di Commercio dell’Umbria. Organizzato dall’Associazione Culturale Nuova Tradizione Musicale, in collaborazione tecnica con il Comune di San Gemini e in partnership con il Grand Hotel San Gemini.