Sandra Monacelli proprietaria di Radio Tadino

GUALDO TADINO - Radio Tadino, la storica emittente gualdese, a quasi 50 anni dalla sua nascita, passa di mano. Fondata nel 1975 da 28 soci appassionati del settore della radiofonia e della comunicazione, che dettero vita ad una srl, cresciuta negli anni, l’emittente verrà acquistata dalla società Ms, di cui è contitolare Sandra Monacelli, già senatore e consigliere regionale; la sua azienda ha avuto grande successo durante l’epidemia del Covid, con la commercializzazione di mascherine e prodotti connessi.

Radio Tadino, che ora ha sede in piazza San Francesco, nei locali di proprietà comunale della ex Croce Bianca, sin dalle origini è stata gestita prevalentemente con volontari; ha avuto come direttore e "grande anima" Giancarlo Pascolini; la sua presenza nel gualdese ed hinterland è stata molto apprezzata in tante situazioni, a cominciare dal periodo drammatico dei terremoti del 1997 e 1998, quando si rivelò una fonte di informazione di primaria importanza per il collegamento diretto con la gente. Da qualche anno, grazie ad un gruppo di operatori dell’informazione, è stato attivato "Gualdo news", di cui è apprezzato leader Roberto Casaglia, l’attuale direttore responsabile dell’emittente. A livello economico, la struttura si è retta grazie alla pubblicità; ma ultimamente i problemi, rilevati anche dall’amministratore unico della srl, Enrico Brunetti, sono cresciuti, tanto da spingere alla scelta di proporre l’azzeramento delle quote sociali, con l’acquisto del nuovo pacchetto di maggioranza da parte della Ms. Per questo, constatata "la situazione di gravi perdite riscontrate nel bilancio" del 2022, è stata convocata l’assemblea straordinaria dei soci per le ore 16 del 19 aprile prossimo, nello studio notarile Fino-Napolitano, in corso Italia, 61 di Gualdo Tadino.

Alberto Cecconi