San Venanzo, l’Arma cerca casa. Rischio trasferimento sul Peglia

Il paese di San Venanzo rischia di rimanere senza la caserma dei carabinieri. I militari potrebbero trasferirsi sul monte Peglia, a pochi chilometri di distanza dal paese, quanto basta però a lasciare San Venanzo senza una presenza fissa dei militari. Il locale che ospita la locale stazione dell’Arma è infatti in condizioni piuttosto inadeguate e deve essere abbandonato perché non è più adatto ad essere utilizzato per quello scopo, ma nel frattempo sembra piuttosto complicato poter reperire un’altra sede all’interno del paese che sia idonea per ospitare la caserma. Il Comune ha proposto ai carabinieri di trasferirsi sul monte Peglia dove si trova la caserma che era precedentemente in uso al Corpo forestale, ma a quel punto il centro abitato si troverebbe ad essere completamente sguarnito rispetto alla presenza delle forze dell’ordine. Altri immobili adatti a quel particolare uso infatti non ce ne sarebbero a San Venanzo e l’ipotesi del trasferimento nella vecchia sede della Forestale potrebbe diventare a breve una scelta obbligata.

"Rischiamo a breve di trovarci del tutto privi di operatori della sicurezza-fa notare il consigliere comunale di minoranza Riccardo Nucci-dal momento che San Venanzo non ha nemmeno un agente di polizia municipale. L’amministrazione comunale ha scelto di non avere più un vigile urbano, nè operai, ma esclusivamente impiegati. In sostanza-aggiunge Nucci-si è pensato bene di fare lavorare tutti solo dietro ad un computer con una scelta che è molto discutibile e a notarlo sono soprattutto i cittadini che spesso lamentano di manutenzioni ordinarie molto carenti come il taglio dell’erba o la pulizia dei tombini". Il paese potrebbe insomma presto essere uno dei pochi a non essere direttamente presidiato dalle forze dell’ordine anche se la caserma del monte Peglia dista solo alcuni chilometri da San Venanzo, sufficienti tuttavia a far sorgere qualche preoccupazione in chi è da sempre rassicurato dalla vicinanza dei carabinieri.

Cla.Lat.