San Valentino in Umbria, spedite i vostri messaggi d'amore: li pubblicheremo

Rose rosse

Perugia, 13 febbraio 2023 - Innamorati umbri siete tutti chiamati a raccolta! Si avvicina il vostro momento. E non ci sono limiti d’età, perché le emozioni non invecchiano mai. La Nazione tornerà a vestirsi di rosso per una festa dei sentimenti che ormai, per noi, è un appuntamento tradizionale. Come non dare spazio dunque a questa parentesi rosa della vita di coppia? Così anche quest’anno il nostro quotidiano vuole rendere l’appuntamento non solo romantico ma anche più ’multimediale’ possibile.



Come fare? Semplice: a partire da oggi, 13 febbraio, potrete inviare alla nostra casella di posta elettronica cronaca.perugialanazione.net e al nostro numero Whatsapp 3386873963 messaggi, letterine, dediche, poesie e pensieri che raccontano di un momento bello e intenso della vostra storia o che descrivano il sentimento che vi unisce o il rapporto che state vivendo.

Domani, giorno – appunto – in cui gli innamorati festeggiano San Valentino, pubblicheremo tutti i messaggi sulle pagine de La Nazione. In questo modo potrete fermare le vostre emozioni

sulla carta stampata, rendendole immortali nel tempo. Partecipare è davvero un gioco da ragazzi, innamorati. Dunque semaforo verde ai vostri messaggi d’amore.