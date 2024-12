San Sisto sottosopra: da stamattina partono i lavori del Metrobus

PERUGIA – Si comincia. Da oggi a San Sisto aprono i cantieri per realizzare il Metrobus, la nuova linea del ’Bus Rapid Transit’ che dovrà collegare Castel del Piano all’ospedale e alla stazione di Fontivegge. Un’opera progettata e portata avanti dalla precedente amministrazione, che di sicuro che non entusiasma l’attuale. La sindaca Ferdinandi ha detto chiaramente che ne avrebbe fatto volentieri a meno ma che ormai il progetto è finanziato e che non si può più tornare indietro.

Dunque si parte. L’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi ha incontrato all’Arcadia gli abitanti e i comitati di San Sisto al fine di un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori BRT che interesseranno il quartiere. L’assessore ha dettato i tempi dei cantieri e ha garantito che le richieste avanzate dagli abitanti del quartiere saranno presentate al Ministero. I lavori, che interesseranno viale San Sisto a partire da stamattina, prevedono la chiusura di un tratto della corsia in direzione Città della Pieve. Il traffico sarà deviato su via dei Tagliapietra, via Frescobaldi e via Mozart per chi proviene da Perugia. La chiusura è necessaria per consentire la realizzazione della stazione del Metrobus e per l’allargamento della corsia di accesso e transito, che richiederà il taglio di alcune alberature antistanti il teatro Brecht.

Durante l’incontro residenti e comitati hanno ribadito le richieste all’amministrazione comunale. Due in particolare: il senso unico su Viale San Sisto per ridurre il traffico, migliorare la vivibilità del quartiere e diminuire l’impatto ambientale e la modifica del progetto su via Donizetti, spostando le corsie preferenziali ed evitando l’abbattimento dei mandorli. L’assessore ha ribadito che il progetto del Metrobus è ancora in fase di sviluppo, lasciando spazio a ottimizzazioni e integrazioni. E ha aggiunto: "Il Comune attiverà un tavolo tecnico con il coinvolgimento dell’Ufficio Comunicazione per informare i cittadini con tempestività e trasparenza".