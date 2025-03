San Pietro, arco e balcone. Via alla rimessa in sicurezza

GUBBIO - Sono cominciati da qualche giorno i lavori per il ripristino e la messa in sicurezza della struttura dell’arco di San Pietro sulle mura del balcone che si affaccia in via Campo di Marte. In particolare, le operazioni consisteranno nel consolidamento dell’arco grazie ai perfori armati e nella successiva ristilatura dei giunti di malta mediante l’utilizzo di malta di calce idraulica naturale. Per quanto riguarda il balcone, invece, verrà sostituita la soletta in cemento armato con una nuova soletta utilizzando geomalta fibrorinforzata e barre di armatura in acciaio inox; è previsto nel progetto anche il ripristino della cornice crollata. L’impresa che eseguirà, in parallelo, i lavori del terrazzo e dell’arco di San Pietro, è la Nanni e figli snc. "Si tratta di un’operazione finanziata con fondi comunali – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Spartaco Capannelli – mentre sono in partenza, con un altro tipo di finanziamento, anche i lavori di restauro e messa in sicurezza della Porta di Sant’Ubaldo e della Porta degli Ortacci". Operazioni annunciate già diverse settimane fa e che rientrano nell’ambito di un più ampio progetto, che punta a restaurare gran parte delle mura urbiche e delle porte cittadine.