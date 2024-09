San Michele, Palio in rosso. Moncioveta prende tutto

Il Palio de San Michele si tinge di rosso, il colore del rione Moncioveta che ha vinto tutte e tre le prove e ha sbaragliato il campo nell’edizione 62 della manifestazione che ha coinvolto e richiamato tanta gente. Serata di emozioni, serata di polemiche. Il verdetto è giunto poco oltre la mezzanotte, dopo che si era svolta la Lizza, la corsa a staffetta in piazza Mazzini. C’è voluto il fotofinish per stabilire l’ordine di arrivo, con la squalifica di San Rocco (per un contatto di un suo portacolori), che ha spianato la strada a Moncioveta. Subito dopo la corsa c’è stata l’apertura delle buste con i giudizi delle sfilate da parte della giuria tecnica 2024 composta da Gianfranco Anzini, Alessandra Canettieri, Anna Tangredi, Laura Soprani, Alberto Bassetti e Lia Francesca Morandini. La sommatoria delle tre gare (sfilate, giochi, lizza) ha portato all’assegnazione del Palio, opera dell’artista napoletana Lucia Fiore. I rionali del capitano Michele Betti, con venti punti, hanno fatto ‘cappotto’ e hanno preceduto il rione Sant’Angelo, terzo Portella e quarto classificato il Rione San Rocco. Nella Lizza Moncioveta ha bruciato Portella, Sant’Angelo e San Rocco, giunti nell’ordine. I rossi sono risultati primi classificati nelle sfilate, secondo Sant’Angelo, terzo San Rocco, quarto Portella. Infine, nei giochi in piazza, i ‘rossi’ si sono imposti davanti a San Rocco, Sant’Angelo e Portella. Con questo successo Moncioveta, nell’albo d’oro, ha raggiunto quota 17 successi. Prima dell’assegnazione del Palio de San Michele 2024 sono stati resi i nomi dei vincitori degli altri premi. Premio Monica Petrini è andato al Rione San Rocco, Matteo Magna e Francesco Pastorelli nel ruolo dei Gabbiani; premio Stella Nascente: ex aequo ai Rioni Moncioveta e San Rocco, gruppo liquirizia e dolciumi e gruppi mini special; premio miglior carro: Rione Sant’Angelo con il Cestino; premio don Luigi Toppetti: alla sfilata del Rione San Rocco; Miglior cucina: Portella.

Maurizio Baglioni