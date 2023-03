San Giuseppe, artigianato in festa “Pialletto d’oro“ a Loretta Lovisa

La città ha reso omaggio alla sua tradizione artigiana e alle persone che continuano a dare lustro a molti mestieri antichi, nel giorno dedicato al patrono San Giuseppe. Alla sua 38esima edizione, il premio “Il Pialletto d’oro“ organizzato dalla Cna ha premiato chi si distingue da anni nel lavoro artigianale. Nella cerimonia, coordinata dal referente della Cna territoriale, Claudio Pagliaccia, il Pialletto d’Oro è stato assegnato alla merlettaia Loretta Lovisa, socia fondatrice e membro del direttivo della Corporazione delle arti del ricamo e tessili italiane, associazione nazionale di categoria degli insegnanti di arti di filo, e autrice della borsa inserita nella collezione della prestigiosa maison Fendi. "Dedico questo premio alla mia famiglia e alle mie amiche che mi hanno sopportato e supportato, per me è un sogno che si avvera" ha detto con emozione la merlettaia. Assegnato anche il premio “Artigiano ad honorem“ intitolato nel 2014 alla memoria di Renzo Anselmi, artigiano e dirigente Cna. Premio di natura sociale al comitato CiCasco, che ad aprile sarà al fianco della Fondazione Veronesi. Premio speciale alla carriera a Giampiero Rossetti, titolare del Forno “La Nostra Terra“ con quattro punti vendita e 22 dipendenti. Su iniziativa della famiglia Conticelli e con il patrocinio di Cna, è stata attribuita poi a Nicolò Fratoni la borsa di studio di 1200 euro intitolata all’indimenticato artigiano del ferro battuto, Marcello Conticelli, riservata agli allievi dell’Istituto professionale, indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. La Cna ha premiato quindi la signora Silvana Cirica, "storia dell’associazionismo orvietano, appassionata del suo lavoro, esempio di dedizione, professionalità, spirito di sacrificio". Per le Botteghe Antiche, doppio il tributo alla tipografia Marsili, attiva dal 1870, e alla merceria Pollegioni, operativa dal 1978.

Cla.Lat.