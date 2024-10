San Francesco, oggi la celebrazione in Basilica

ASSISI - A Santa Maria degli Angeli, ieri, le celebrazioni per il “Transito di San Francesco“ nel luogo dove morì il 3 ottobre 1226, oggi, ad Assisi, l’offerta dell’olio da parte della regione Sicilia, a nome dell’intera Nazione, per alimentare la lampada votiva dei comuni italiani che arde sulla tomba di San Francesco. Primo appuntamento della giornata del Transito è stata la presentazione del riconoscimento “Frate Jacopa - Rosa d’Argento 2024“, giunta quest’anno alla sua 17° edizione, attribuito a una donna testimone di fede, speranza e carità, proveniente dalla Regione che offre l’olio per la tomba del Santo. Quest’anno, durante la celebrazione di apertura del Transito, officiata dal Ministro provinciale di Umbria e Sardegna Frate Francesco Piloni il premio è stato assegnato dal Custode della Porziuncola Frate Massimo Travascio a suor Alfonsa Fileti, una vita intera dedicata al servizio della carità per amore di Cristo, che ha poi ha offerto, come fece Frate Jacopa, il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso. Oggi, alle 10 in diretta su Rai1, si terrà la celebrazione eucaristica nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco presieduta da Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla accenderà la Lampada votiva dei Comuni d’Italia con l’olio offerto dalla Sicilia. Alle 11.30 seguiranno, dalla Loggia del Sacro Convento, sempre in diretta su Rai1, gli interventi ufficiali.

M.B.