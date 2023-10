San Francesco d’Assisi. Al via le celebrazioni per il Patrono d’Italia. Il programma della festa

Al via oggi le celebrazioni per il Patrono d’Italia, Francesco d’Assisi, a cui quest’anno renderà omaggio, a nome dei Comuni italiani, la Valle d’Aosta. "Partecipare alla celebrazione di San Francesco è un onore per noi e siamo felici di portare ad Assisi un po’ della nostra terra e della nostra cultura. La Valle d’Aosta, regione autenticamente montanara, è sempre stata terra di transito e di crocevia di lingue e culture, a partire dalle quali si è innestata la sua identità. Un’identità che, come la montagna e le popolazioni che vi risiedono, è aperta, solidale e rispettosa". Così Alberto Bertin, presidente del Consiglio regionale, nel corso della presentazione ufficiale del programma presenti il vescovo Domenico Sorrentino, il sindaco Stefania Proietti, il Custode del Convento di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, fra Massimo Travascio, e il Custode del Sacro Convento di San Francesco, fra Marco Moroni. "In questi anni - ha dichiarato fra Marco Moroni - sento forte la richiesta, da parte delle persone che vengono presso la tomba di San Francesco, di accoglierle e accompagnarle, in particolare proprio attraverso la preghiera. Le donne e gli uomini che vengono in Basilica ci chiedono in qualche modo di aiutarli a incontrare Francesco e attraverso di lui - se credenti - a fare esperienza di Cristo che ci guarda con amore e rispetto. Questa responsabilità di accoglienza e accompagnamento nella preghiera la sentiamo in maniera speciale nel giorno della festa di San Francesco. Per questo al mattino alle 6.50 del 4 ottobre, dopo la celebrazione della prima Santa Messa, come comunità francescana deporremo ai piedi dei resti mortali di san Francesco le preghiere delle persone che qui ad Assisi di persona o attraverso il web, si sono rivolte a lui chiedendo luce, coraggio e consolazione". Fra le novità di quest’anno la diretta streaming sui canali social ufficiali del Sacro Convento dalle 6 del mattino alle 12.15 e dalle 15.50 alle 17.30 le celebrazioni e i momenti salienti della giornata del 4 ottobre. A Santa Maria degli Angeli, in basilica,oggi la celebrazione del Transito, della morte cioè di San Francesco, il 3 ottobre del 1226, alla Porziuncola. Alle 11 solenne concelebrazione eucaristica. Nel corso della celebrazione sarà consegnato il riconoscimento "Rosa d’argento" Vanna Balducci. Alle 17.30 l’accoglienza delle autorità civili da parte del Custode Fra Massimo Travascio, alle 18 la solenne celebrazione dei primi vespri.

Maurizio Baglioni