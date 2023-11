San Florido, l’evento più amato. Le Fiere già conquistano il centro

Complice il bel tempo e le temperature miti, ieri nel primo giorno le Fiere di San Florido hanno conquistato il centro storico di Città di Castello, letteralmente riempito di banchi e visitatori soprattutto nel pomeriggio. Tutti gli oltre 240 spazi disponibili sono stati occupati dagli ambulanti, al punto che non è stato possibile accogliere le ulteriori domande arrivate dagli espositori che hanno cercato un posto last minute. E domani il centro ospita anche l’edizione mensile di Retrò.

"La miglior partenza possibile per un evento a cui l’amministrazione comunale tiene particolarmente, perché fa parte dell’identità tifernate ed è molto atteso dai cittadini, ma anche dai turisti, ai quali contiamo di offrire tre giornate davvero ricche di opportunità in questo fine settimana", commentano gli assessori Letizia Guerri e Rodolfo Braccalenti, ricordando come "all’attrazione principale rappresentata dalle Fiere di San Florido si aggiungerà una domenica davvero speciale, con gli oltre 100 espositori di Retrò e i negozi del centro storico aperti, per un week-end all’insegna dello shopping con tante idee anche in vista degli acquisti natalizi". Ieri una delegazione istituzionale guidata dal comandante della polizia locale Emanuele Mattei insieme al dirigente del settore Lucio Baldacci e alla responsabile dell’Ufficio Commercio Aree Pubbliche Fiere e Mercati Elena Mesce, ha effettuato un sopralluogo per verificare la regolarità della manifestazione appena aperta.

Gli agenti della Polizia Locale hanno svolto specifici servizi di controllo sull’allestimento delle fiere, soffermandosi in alcuni dei principali luoghi della manifestazione, tra i quali la passeggiata di viale Diaz e corso Vittorio Emanuele, tornati finalmente a ospitare i banchi degli espositori.

Dal Comune un "ringraziamento al personale dell’Ufficio Commercio e della Polizia Locale per aver curato nei minimi particolari gli aspetti legati all’organizzazione e alla sicurezza dell’evento", estendendo la riconoscenza "alle forze dell’ordine, ai volontari della protezione civile e del soccorso che fino a domenica daranno il proprio contributo per garantire il regolare svolgimento delle fiere". In questi giorni le forze dell’ordine saranno infatti impegnate nei controlli anche sulla regolarità della merce in vendita.